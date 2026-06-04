Chiapas y México nunca se subordinarán: Sasil

La aprobación de la ciudadanía hacia la presidenta Claudia Sheinbaum supera el 70 %; por ello existe una postura sólida en México como en Chiapas para evitar cualquier acto de subordinación contra gobiernos injerencistas o grupos delincuenciales, expuso la senadora Sasil de León Villard.

Recordó que recientemente el mensaje de la presidenta fue un llamado a defender la soberanía nacional que fue atendido en todo México, particularmente en Chiapas, donde se externó la conciencia social, concentraciones y coincidencia de las demandas históricas.

Dijo puntualmente que, en México, como en Chiapas, no se permitirá la subordinación contra gobiernos, particularmente el de Estados Unidos, como de cualquier grupo organizado que actúe fuera de la ley o intentando violentar la soberanía.

Respalda postura

Dijo que esta postura de la presidenta claramente es respaldada por todo México, pues en las recientes encuestas se tiene una alta aceptación de la presidenta, con un porcentaje superior al 70.1 %.

“Muestra de esta aceptación se vio en la grandeza de Chiapas, que salió a las calles a manifestar su apoyo por la defensa de la soberanía”, dijo.

Finalmente, señaló que mantendrá una postura plural donde, mediante el diálogo, se puedan mostrar los avances de la transformación del país, y donde la conversación abierta fortalezca la democracia, permitiendo la construcción del México que todas y todos merecemos.