Chiapas y San Marcos fortalecen relación

En una importante reunión para las entidades fronterizas de Guatemala y México, destacaron el deseo de colaboración y ayuda mutua basados en la importancia del comercio transfronterizo, la movilidad económica y las cadenas de valor que unen a San Marcos, Guatemala, con el Soconusco y la Frontera Sur.

La reunión fue entre el gobernador del departamento de San Marcos y el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Frontera Sur, Carlos Andrés Siles Torres.

La coincidencia comercial se sustenta con las raíces culturales comunes, como la herencia maya y una identidad marcada por los volcanes. El objetivo es fortalecer la relación bilateral y construir una agenda conjunta en beneficio de ambas regiones.

Relación transfronteriza

Los funcionarios de Guatemala y México subrayaron la importancia del comercio transfronterizo, la movilidad económica y las cadenas de valor que vinculan a San Marcos con el Soconusco, elementos clave para el desarrollo regional y la estabilidad social.

Como parte de los acuerdos, se avanzará en acciones bilaterales orientadas a incentivar el desarrollo socioeconómico, promover la cooperación municipal, fortalecer el turismo cultural y respaldar proyectos comunitarios en los municipios fronterizos.

En el diálogo también se presentaron las acciones impulsadas por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en materia de seguridad pública, resaltando los avances en la pacificación del estado, condición esencial para atraer inversiones, mejorar la movilidad y garantizar el bienestar social.

Ambas partes reafirmaron su compromiso de mantener un diálogo permanente y consolidar una agenda conjunta de colaboración, alineada a la visión humanista y de desarrollo integral que impulsa la Nueva ERA en la región.