Chiapas ya no es nota roja y tiene gobernanza

Tras hacer un repaso de su trayectoria, la cual comenzó con estudios en la Normal Rural Mactumactzá, Ricardo Aguilar Gordillo, presidente de RSP Chiapas, reconoció la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado, en temas como la seguridad e hizo un llamado a dignificar la política y, en verdad, sin simulación, dar cabida a las nuevas generaciones y a la mujer.

El líder del partido Redes Sociales Progresistas (RSP-Chiapas) consideró que en la entidad se viven tiempos de gobernabilidad que permiten hacer política con un mandatario cercano a la gente que escucha, gestiona y resuelve.

En entrevista realizada en TVO de Cuarto Poder, opinó sobre la visita que este viernes realiza la presidenta de México a la entidad y adelantó que el 25 de septiembre, en Casa Chiapas, Ciudad de México, presentarán un libro que aborda las modificaciones realizadas al “Escudo de Armas” de la entidad.

Paridad efectiva

El también líder del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS), una de las tres corrientes dentro del SNTE, consideró que la denominada Ley de Paridad Efectiva que se cocina en el Congreso del Estado, pase o no pase, ya permeó entre la población de a pie, pues, dijo, en sus giras por la entidad se encuentra a gente que pregunta si será mujer u hombre quien competirá por determinado ayuntamiento.

—¿Hay condiciones para hacer política, para una mayor participación de las mujeres y los jóvenes?

Hay condiciones absolutas para hacerlo, “y nunca es tarde para formar y construir nuevos cuadros. Yo tengo como 40 años formando cuadros, siempre estoy formando cuadros, horas y horas discutiendo los temas de interés”.

“Si todos lo hiciéramos, nos serviría para darle una sacudida a estas viejas clases políticas caducas, autoritarias, sochas, como dicen en mi pueblo (Venustiano Carranza), que vienen hablando de lo mismo de hace 40 años. La gente quiere hombres más ‘netas’ que hablen con la verdad”.

“Tenemos una extraordinaria ventaja, hay un gobernador que está dando esta oportunidad de que le entremos, entonces por qué no aprovechar los momentos que vive el mundo, México. Qué gobernador propiciaba una discusión y él mismo lanzaba diatribas, que tuviera su propio podcast. Estuvimos acostumbrados a un gobernador rígido”, indicó el maestro, con amplia experiencia en temas educativos.

Segundo piso de la 4T

“Yo creo que la presidenta está haciendo un extraordinario esfuerzo porque México es un país complejo, con diversidad social, económica… dando continuidad, pero también con cierto grado de ruptura… en un mundo globalizado con relaciones multilaterales complejas”.

Así opinó Ricardo Aguilar, fundador de varias organizaciones políticas y civiles, respecto de los primeros dos años de la primera presidenta de México en el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación.

—¿Qué puntos resaltaría usted de este segundo informe presidencial que será replicado este viernes en Tuxtla?

“Ella está dejando claras varias cosas: la estabilidad económica en un mundo convulsionado; no hemos tenido una política de sobresaltos. En segundo lugar, la presidenta ha estado enfocando su esfuerzo en pacificar al país.

Un tercer tema, esta pacificación, ella la plantea con respeto a la soberanía de parte de Estados Unidos y quizá otro aspecto, garantizar los programas sociales que llegan a 42 millones de mexicanos”.

Chiapas ya no es nota roja

—¿Qué espera usted del mensaje de Claudia Sheinbaum, en aspectos como seguridad?, se le planteó a Ricardo Aguilar, quien destacó los alcances del programa alfabetizador Chiapas Puede, reconocido el martes por la Unesco, durante un evento realizado en el municipio de San Juan Chamula.

“Chiapas es uno de los estados que ha estado dando mejores y más resultados en seguridad. Ha dejado de ser una preocupación fundamental de los chiapanecos; sí está, pero no está latente como teníamos en años anteriores y, evidentemente, hoy los chiapanecos estamos viendo una nueva agenda, otras preocupaciones para la prosperidad para los chiapanecos”, indicó.

“Hay que reconocer que no es de la noche a la mañana, es un proceso largo, complejo, pero con capacitación, recursos en los grupos policiacos, la percepción ha mejorado mucho de cómo los gobiernos federal y estatal han hecho su tarea”.

—¿Cuál ha sido la diferencia de este gobierno con respecto a los anteriores?.

Creo que un aspecto muy importante del gobernador actual es que es un gobierno cercano a la gente. Es alguien que camina todos los días, hasta sábados y domingos. Va su esposa en un lado y él en otro. Ya requeríamos un gobierno de tiempo completo.

“La inseguridad estaba galopando día y noche por Chiapas. Esa aflicción que tuvimos dejó de ser y, en otro aspecto, es esa tolerancia para escuchar a la gente de todos los niveles”.

—¿Estabilidad y gobernabilidad?

“Hoy Chiapas no está en la nota roja, hay una estabilidad palpable, gobernabilidad, y esto ayuda mucho a la gobernanza”.

Escudo de Chiapas

Ricardo Aguilar, extitular de Educación en el estado, adelantó que este 25 de septiembre habrá una ceremonia en Casa Chiapas, ubicada en Ciudad de México; ahí presentarán un libro que aborda las modificaciones realizadas al escudo de armas del estado.

“Es un libro que se llama ‘El Escudo de Chiapas, el trayecto de un movimiento social’, y es muy importante porque muchos desconocemos que el escudo tuvo 500 años de no moverse.

Hicimos casi 50 foros de distinto tipo, donde opinaron empresarios, académicos, estudiantes. Fue polémico, pero era importante dar esta batalla porque hoy contamos una nueva narrativa, no la que había hace 500 años”, detalló el entrevistado.

“Ahora están en el escudo los que no estaban plasmados. Es un híbrido entre lo que somos y lo que fuimos, porque tampoco desconocemos la parte mestiza.

No fue la imposición de alguien, sino la recuperación, el resultado de un debate y diálogo social. Creo que por primera vez hablamos de un escudo que seguramente en otras latitudes lo harán”, expresó el entrevistado, autor del libro.