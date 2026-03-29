Chichonal, principal fuente de sismos en el estado de Chiapas

Chiapas tiene cinco fuentes sismogénicas actualmente: el volcán Chichonal es el primero, desde el 1 de julio de 2025 su cráter ha registrado un promedio de cinco mil sismos de baja intensidad; también la subducción de la placa de Cocos y fallas geológicas corticales.

Lo anterior lo dio a conocer, Avith del Refugio Mendoza Ponce, profesora-investigadora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Mencionó que de manera general en Chiapas, en el 2023 se registraron tres mil 474 sismos, en 2024 fueron tres mil 395, en el 2025 se contabilizaron por la actividad del Chichonal siete mil 527 sismos, lo que posicionó al estado en el segundo lugar nacional en actividad sísmica.

Monitoreo vulcanológico

Jesús Ernesto Velázquez López, técnico-académico del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la Unicach, comentó que para el monitoreo de la actividad en el Chichonal han generado dos instrumentos, el primero es un reporte de la actividad sísmica en el cráter a partir de una red de sensores junto con el análisis que realiza el Servicio Sismológico Nacional (SMN).

El reporte se emite quincenal y mensual de forma más integral, como la parte sísmica y meteorológica, el análisis de las imágenes que provienen de las tres cámaras web que transmiten en tiempo real, así como de imágenes satelitales.

Los reportes los pueden encontrar en la página web del Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico, ahí se encuentra todo el historial de boletines, así como datos generales e históricos del volcán.

Otra herramienta es la generación de contenido a través de redes sociales, para evitar que noticias falsas puedan circular y generar desinformación, temor e incertidumbre.