Chicoasén II al 52 % de avance

La central hidroeléctrica Chicoasén II mantiene un avance físico global del 52 por ciento, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisara los trabajos durante su gira por Chiapas.

Del total, el contrato de obra mixta presenta 49 por ciento de ejecución y la fabricación de los equipos electromecánicos alcanza el 92 por ciento.

Megaproyecto

La obra aprovechará los escurrimientos del río Grijalva y el agua previamente utilizada por las turbinas de la Central “Chicoasén”, incorporará 240 MW de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN), en beneficio de 184 mil 421 habitantes y 54 mil 241 hogares.

Durante el recorrido, la mandataria federal destacó la tecnología de la infraestructura, pues las turbinas por instalar son las más grandes en su tipo a nivel mundial, con una capacidad de 80 MW cada una.

A diferencia de las presas convencionales, utilizará turbinas tipo bulbo, diseñadas para operar eficientemente con baja carga hidráulica, lo que permite generar más electricidad con el mismo recurso hídrico antes de que continúe su cauce natural.

Pilar energético

La cuenca del río Grijalva es un pilar energético nacional, sus cuatro centrales generan el 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país y, en particular.

En particular, la central actual de Chicoasén aporta dos mil 400 MW, equivalentes al 19.5 por ciento de la capacidad hidroeléctrica de la CFE y al cinco por ciento de la capacidad instalada en México, beneficiando a un millón 322 mil 299 habitantes y 388 mil 911 hogares.

También se prevé que la Federación y la paraestatal destinen una inversión de 250 millones de pesos en beneficio directo de las comunidades locales

Beneficios

Esta inyección económica incluye la construcción y mejora de caminos, escuelas y canchas deportivas techadas; una granja acuícola y programas de reforestación; ampliación de redes de distribución eléctrica y capacitación técnica para el monitoreo y conservación de flora y fauna silvestres de toda esta zona.