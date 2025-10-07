Chicoasén II casi al 50 % de avance

El presidente municipal de Chicoasén, Bersaín Gutiérrez González, informó que el proyecto hidroeléctrico Chicoasén ll presenta un 45-50 % de avance, mientras que las obras sociales complementarias van a un 35 % en este municipio.

Recordó que esta obra es impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), destacando avances significativos, tanto en la infraestructura principal, como en los compromisos sociales adquiridos.

En entrevista, el alcalde confirmó que el proyecto hidroeléctrico en sí mismo registra un avance físico de entre el 45 % y 50 %. “La cortina está en eso”, explicó, refiriéndose al corazón de la construcción.

Gestión constante

Gutiérrez González enfatizó la gestión constante de su administración para materializar estos beneficios.

“Hay un compromiso de un buen recurso que nunca en Chicoasén se había visto”, afirmó.

Entre las acciones realizadas enumeró la construcción de domos, canchas, sistemas de alumbrado público, red de distribución de energía y drenajes.

Uno de los proyectos más esperados, según mencionó, es el sistema de agua potable para la cabecera municipal, el cual se encuentra a punto de iniciar. “Es un proyecto de un recurso bastante considerable”, recalcó.

Derrama

Respecto al impacto económico, el edil no precisó una cifra exacta total, pero reconoció que la derrama ha sido “muy importante”.

Mencionó que en un principio se habló de una inversión social superior a los 400 millones de pesos, la cual se ejerce de manera paralela al avance de la obra principal.

“Como van avanzando en la obra ellos, van a ir avanzando también en las obras sociales”, aclaró.

Sobre la generación de empleos para la población local, Bersaín Gutiérrez reconoció que ha existido una participación importante de mano de obra local, aunque aún no se ha logrado cubrir la totalidad de las plazas con residentes.

Atribuyó esta situación a las políticas de contratación de la empresa constructora y a la intervención del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm). No obstante, aseguró que su gobierno ha gestionado activamente para priorizar la contratación local.