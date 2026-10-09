Chicoasén II traerá 50 obras sociales

El proyecto hidroeléctrico de Chicoasén II, que se ubica en Chiapas, traerá una inversión adicional para 50 obras sociales que se traducen en más de 700 millones de pesos, informó el Gobierno Federal.

La idea es que este proyecto abone al bienestar comunitario, por eso el plan 2024-2028 contempla varios ejes.

Obras

Los 716 millones de pesos (mdp) se van a invertir en caminos, alrededor de 10 kilómetros de concreto hidráulico, así como aulas y un edificio escolar.

Chicoasén II atiende alrededor de seis mil habitantes de diversas localidades. La inversión social se extenderá a siete techumbres, así como 78 kilómetros de línea de media y baja tensión.

En una de las conferencias de La Mañanera, se destacó que se dará un avance importante con esta estrategia en materia energética.

Megaproyecto

En el video difundido, se destacó que Chicoasén II albergará la primera central en el país con turbinas tipo bulbo, lo que marcará un hito nacional.

Añaden que el proyecto que se desarrolla sobre las márgenes del río Grijalva, estará conformado por tres turbinas que tendrán la capacidad instalada de 240 megawatts (MW), así como la producción anual de 591 gigawatts hora (GWh), lo que equivaldría, relata la información, al consumo de unos 250 mil hogares en México y también se podría comparar con la demanda de cada año de toda la energía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Logros

La eficiencia hídrica es uno de los mayores logros, debido a que el caudal l, que viene de la hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, será utilizado y eso, además de no desperdiciar el recurso, permitirá la multiplicación de cada metro cúbico del río.

En la narración del video, se detalló que el personal de ingeniería que ha participado en el trabajo previo resolvió las complejidades que se encontraron en la zona.

Ahora las turbinas instaladas tendrán la capacidad de transformar la potencia del agua en energía y el líquido seguirá su cauce natural.

Dentro de los más de 700 mdp, también se ha considerado la rehabilitación del Ayuntamiento, Casa Ejidal, Refugios y hasta estanques acuícolas. Vendrá un proyecto de reforestación en el Cañón del Sumidero y en la reserva El Ocote.