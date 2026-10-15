Chile chimborote, está en riesgo de desaparecer

El chile chimborote, especie endémica de Chiapas, enfrenta un riesgo de extinción debido a su uso limitado a platillos tradicionales y temporales, señaló Salma Idania García Narcía, cocinera tradicional, durante un encuentro cultural realizado en el Museo del Café.

Explicó que esta especie es endémica de la región, principalmente de la zona este y centro del estado y, hasta ahora, solo se tiene registro de su cultivo en Suchiapa, aunque se trabaja para ampliarlo a otros lugares.

La cocinera detalló que el chimborote se emplea en preparaciones zoques especiales como el ningüijuti y el suc pujin, este último consumido principalmente en cuaresma y vigilia.

Efectos climatológicos

El impacto de la sequía y las condiciones del campo también son factores que agravan la situación, “al no haber uso cotidiano y no llover a su debido tiempo, el suelo pierde nutrientes y la planta no crece ni da fruto”, subrayó.

Para preservarlo, mencionó que las cocineras y comideras tradicionales difunden su uso, mientras que las instituciones empiezan a voltear hacia el chimborote y otros ingredientes endémicos.

Sin embargo, insistió en que el cuidado no es solo responsabilidad institucional, sino de toda la comunidad y llamó a generar conciencia sobre lo que se consume y cómo se consume.

Ponencias

El evento incluyó diversas ponencias, una de ellas sobre la relación de la comunidad zoque con el chile chimborote y su vínculo con Tuxtla y Suchiapa, también la cocinera tradicional, Lucero Aguilar, realizó un taller para fomentar su uso en la comunidad.

García Narcía invitó finalmente a seguir a “La Cocina de la Tía”, un proyecto que trabaja en preservar y difundir los ingredientes endémicos desde una perspectiva multidisciplinaria que va más allá de la gastronomía.