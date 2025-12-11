Chocolatada, un acto de gratitud y fraternidad

Óscar Sánchez, organizador de la Tradicional Chocolatada Comunitaria que se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre, informó que en esta 13.ª edición esperan rebasar la meta del año anterior que fue de 22 mil vasos.

Mencionó que la finalidad de esta actividad es la de unir familias de San Cristóbal de Las Casas, actividad que cada año convocan a más personas, comerciantes y visitantes para compartir de manera gratuita chocolate caliente y pan.

La Chocolatada dará inicio a las 17:00 horas, cuando vecinos, empresarios y propietarios de negocios instalarán mesas frente a sus domicilios y establecimientos, así como en pequeñas plazas, para ofrecer bebidas y alimentos a quienes transiten por la zona

Evento cívico y comunitario

Óscar Sánchez explicó que la Chocolatada San Cristóbal de Las Casas es un evento cívico y comunitario único que se celebra anualmente en la Ciudad.

Fue instituido desde 2011, un acto de profundo significado social y cultural tiene lugar una tarde, entre el 17 y el 19 de diciembre, transformando el espacio público en un escenario de generosidad espontánea donde la comunidad se hermana a través del acto simple pero significativo de ofrecer y recibir.

Ritual colectivo

A partir de las cinco de la tarde, numerosas familias, individuos y comercios instalan puestos en las puertas de sus hogares, negocios y plazuelas para obsequiar, de manera gratuita y desinteresada, un vaso de chocolate caliente (tradicionalmente preparado con agua) y un pan.

Dijo que este ritual colectivo trasciende el mero acto de compartir alimentos; es una expresión tangible de gratitud y fraternidad.