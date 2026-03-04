Choferes de plataformas denuncian abandono

A unos días de que venza el plazo establecido para la regularización del servicio de transporte por plataformas digitales, conductores de Didi y Uber en Chiapas han denunciado la nula respuesta por parte de las empresas para llevar a cabo el empadronamiento de los operadores ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado.

Abelardo Gómez, conductor de dichas plataformas, dijo que la fecha límite se cumple el próximo lunes 9 de marzo, y hasta el momento las empresas no han dado señales de acercamiento con las autoridades estatales.

Explicó que el martes 10 de marzo tienen programada una cita con la secretaria Albania González Pólito para conocer la postura del gobierno, pero el problema de fondo, dijo, es la ausencia de las empresas.

“De parte de Didi Plataforma, nuestros patrones no se han acercado al estado de Chiapas. No han venido a dar una respuesta, a dar la cara y dar un registro de empadronamiento hacia el gobierno del estado”, denunció.

Al ser cuestionado sobre la comunicación de las empresas digitales con el sector de conductores, Abelardo reveló que ésta ha sido nula, añadió que en la actualidad son miles los que se encuentran en esta incertidumbre.

Ante la llegada del plazo sin una solución, los trabajadores ya preparan una serie de movilizaciones a partir del lunes 9 de marzo, dentro de las acciones se contemplan marchas y manifestaciones en distintos puntos de la capital.

En cuanto al “paro digital” que habían anunciado de manera previa como medida de presión, Gómez confirmó que la iniciativa no se ha suspendido y siguen en constante actividad con ese tema.

Finalmente, el conductor solicitó la intervención del gobernador Eduardo Ramírez, “Queremos llegar a él, queremos una mesa de diálogo con él para poder llegar a un acuerdo, ya que 10 mil familias dependemos de este sostén y quedaríamos desempleados”.