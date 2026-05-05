Choferes de plataformas siguen en espera

Luego de que concluyera el periodo establecido para que plataformas como Didi y Uber pudieran registrarse ante la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, la situación entre los conductores se mantiene en calma, aunque siguen a la espera de definiciones oficiales.

Los conductores señalaron que actualmente laboran sin problemas ni contratiempos y que no se han registrado operativos en su contra a pesar de los temores que se tenían y como había ocurrido con anterioridad.

“Ahorita estamos trabajando normal, sin problema, por eso no nos hemos reunido ni nada. Seguimos en espera, estamos en standby”, explicó uno de los conductores.

Desconocen avances

Sobre la comunicación con las plataformas, detallaron que Didi les informó que está en negociaciones con el gobierno estatal, aunque desconocen los avances.

La Secretaría de Movilidad, por su parte, les ha dicho que el primer paso es que Didi y Uber negocien con el Estado, sin embargo hasta ahora no han tenido respuestas concretas.

“Nosotros no estamos peleando ni somos grupo de choque, estamos tratando de negociar condiciones dignas para todos los compañeros. Mientras no nos molesten, seguimos trabajando”, subrayaron.

Los conductores insistieron en que no recurrirán a acciones violentas y que mantendrán una postura de negociación.

Por ahora, permanecen a la espera de que el gobierno resuelva los amparos presentados y defina el futuro de la operación de las plataformas en la entidad.

Sobre tarifas para aplicaciones a nivel estatal aseguraron que aún no se aplica por falta de reglamento y procedimiento pero respecto a los impuestos federales, los conductores aclararon que sí cumplen con sus obligaciones ante Hacienda.

“Pagamos ante Hacienda el impuesto y todo, sin ningún problema”, afirmaron.