Choferes realizan plantón en la TCR

Molestos por los altos cobros que les hacen por el uso de la Terminal de Corto Recorrido (TCR) de Tapachula y Cacahoatán, así como el incremento de las “cuentas por turno”, conductores de unidades del transporte colectivo foráneo, realizaron una manifestación la tarde de este lunes.

Unos 30 de ellos, pertenecientes a la empresa Unión y Progreso, realizaron un plantón frente a las instalaciones de la TCR, ubicada en el centro de Tapachula, en donde exigieron atención de los directivos de la misma encabezados por Abraham Téllez Romero.

Durante unas dos horas las unidades de las rutas a Tuxtla Chico, Talismán y Cacahoatán, suspendieron el servicio, lo que también generó molestias entre los usuarios.

Y es que los choferes señalan que son ellos los que son obligados por los dueños de las combis a cubrir los altos cobros por los servicios que presta esa terminal, aparte de las “cuentas diarias”, ello luego de que las empresas también incrementaron los pasajes en las diferentes rutas.

Postura

De acuerdo con los directivos, el transporte federal está liberado, por lo tanto son ellos los que determinan los aumentos sin necesidad de que se los autorice la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal o la Secretaría Movilidad y Transporte del Estado.

El transporte “foráneo” en la región del Soconusco, Frontera Sur y Sierra de Chiapas, está controlado por un pequeño grupo de los llamados “pulpos”, quienes toman las decisiones pasando por alto a las autoridades del sector.