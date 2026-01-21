Choferes reparan la carretera de Unión Roja

Ante la falta de atención y abandono del alcalde de Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña, choferes del transporte público en la modalidad de tuc tuc del ejido Unión Roja, taparon los baches de la carretera de esta comunidad con sus propios recursos, misma que se encuentra en pésimas condiciones.

José Antonio, en representación de los conductores, afirmó que el lugar ha sido abandonado por el edil, ya que a pesar de las gestiones no ha puesto en marcha un programa de rehabilitación de las vías de comunicación, por lo que decidieron unirse para rellenar los agujeros que existen.

Dijo que ellos aportaron los recursos económicos, materiales como cemento, arena y grava, además del tiempo para realizar la rehabilitación de la carretera intransitable.

Señaló que con palas en mano se sumaron a los trabajos, que va desde llenar los hoyos con piedras, para después colocarle concreto, lo que ha llamado la atención de la opinión pública.

“Nuestra carretera está completamente destruida, ya que desde hace tiempo no se ha rehabilitado, por lo que decidimos unirnos para tapar los baches con concreto para que las unidades puedan circular sin mayores complicaciones”, expresó.

Indicó que las malas condiciones de la vía aumentan los daños de vehículos particulares y del transporte público, por ello decidieron poner manos a la obra y mejorar las condiciones del camino.

Mencionó que están conscientes de que estos trabajos no van a durar mucho, pero no tienen otra alternativa, ya que es importante para quienes acuden por trámites a la cabecera municipal de Cacahoatán o a Tapachula.