Choque de grupos, origen de conflicto: alcalde Domínguez

El conflicto suscitado en Chiapa de Corzo deviene del choque de dos grupos “heredados” que buscan imponer a un agente municipal. En este contexto y pese estar facultado para tomar la determinación, el Ayuntamiento Municipal buscará que democráticamente la ciudadanía sea quien resuelva el conflicto, dijo Límbano Domínguez, alcalde de la heroica ciudad.

De esta manera, el presidente municipal electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que existe un compromiso institucional para atender el conflicto, el cual ha generado bloqueos carreteros e inestabilidad social.

Solución

Respecto de las acusaciones de intromisión y abusos en su contra, reiteró que se mantiene al margen y tratará de generar las condiciones para la inmediata resolución del conflicto de la colonia Adriana Gabriela.

Explicó que el origen del problema ocurrió cuando un grupo de personas buscaron convenir la elección de su agente municipal; inicialmente en una minuta pidieron suspender la Asamblea de Nombramiento, después, de manera unilateral, realizaron su propia Asamblea para posteriormente exigir el reconocimiento de dicho acto y desde ese hecho los conflictos no han parado.

No obstante, dijo, este cúmulo de irregularidades se solucionará a la brevedad por la vía pacífica, pues pese a que la Ley faculta al Ayuntamiento para nombrar a las autoridades, permitirá que los propios habitantes nombren de manera democrática a las mismas.