Chubascos en Chiapas por ciclón tropical

Chiapas mantendrá condiciones para la presencia de chubascos durante los próximos días debido a la influencia de un sistema ciclónico en el Pacífico, de acuerdo con el pronóstico meteorológico regional, que también prevé lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero.

Para hoy domingo 25 de octubre se esperan intervalos de chubascos en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, mientras que en Guerrero se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Las condiciones de lluvia continuarán el lunes 26 en Chiapas y Oaxaca, con precipitaciones de intensidad variable.

Otros estados

En tanto, Guerrero podría registrar lluvias puntuales fuertes, además de rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en sus costas y oleaje de hasta cinco metros de altura.

Para el martes 27, el pronóstico mantiene la posibilidad de chubascos en Chiapas y Oaxaca, mientras que en Guerrero se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acompañadas de condiciones adversas en la zona costera.

Aunque las precipitaciones previstas para Chiapas serían de menor intensidad que las esperadas en Guerrero, podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones y deslaves, principalmente en zonas vulnerables y de pendientes pronunciadas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente cálido a caluroso durante el día en las planicies y zonas costeras de la región, mientras que en las áreas montañosas se mantendrán condiciones frescas a templadas.

Istmo de Tehuantepec

Asimismo, se pronostica viento de componente norte en el Istmo de Tehuantepec, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Ante este panorama, se recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, evitar cruzar ríos o arroyos crecidos y extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos de tierra.