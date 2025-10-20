Chubascos provocan encharcamientos en varias colonias

Las intensas lluvias registradas la tarde-noche de este domingo debido a una zona de baja presión que se ubica entre Guatemala y Chiapas, han provocado encharcamientos en diversos sectores de Tapachula.

Los centros poblaciones afectados son las colonias Colinas del Rey, Los Llanes y Procasa.

Los ríos Coatancito y Tiplillo alcanzaron su máximo nivel, por lo que las autoridades alertaron a los habitantes de sus márgenes tomar previsiones ante posibles desbordamientos.

Reportes ciudadanos

Fueron múltiples los reportes ciudadanos en donde se advertía que el agua estaba ingresando a las viviendas, además sobre vehículos varados en algunas avenidas, como el Par Vial, en donde el agua superó las banquetas.

Asimismo, en el bulevar Akishino se reportó la caída de un árbol que afectó la circulación.

En la colonia Procasa, los vecinos indicaron que el desbordamiento del canal pluvial provocó que el agua ingresara a sus viviendas, causando afectaciones en enseres domésticos.

Colapsan drenajes

Lo mismo ocurrió en Los Llanes, en donde los drenajes colapsaron y las aguas negras ingresaron a varias casas.

Fueron varias horas de intensas lluvias y eso provocó que los ríos alcanzaran su nivel máximo, aunque no se ha reportado desbordamientos.