Chucho Móvil llegó a la colonia Shanká

El programa Chucho Móvil visitó la colonia Shanká para ofrecer servicios gratuitos de vacunación, esterilización y desparasitación a perritas, perritos, gatitas y gatitos. Esta iniciativa, encabezada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que preside el alcalde Ángel Torres, busca garantizar la salud y bienestar de las mascotas en la capital chiapaneca.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda el compromiso con la protección y cuidado de los animales de compañía, como parte de los lineamientos del Plan Tuxtla 4T, la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y la Nueva ERA que vive la ciudad.

En este marco, el presidente municipal Ángel Torres Culebro reconoció la participación de las y los vecinos en esta jornada, subrayando que la suma de esfuerzos entre autoridades y ciudadanía es clave para avanzar hacia una ciudad más responsable, solidaria y empática con la flora y fauna que nos rodea.