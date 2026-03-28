Chuleando Tuxtla avanza con buenos resultados

Al encabezar una edición más de Chuleando Tuxtla, el presidente municipal Ángel Torres Culebro destacó que en las 12 ediciones que suma este programa se han recolectado cinco mil 407 llantas; mil 149 toneladas de cacharro; mil 141 toneladas de escombro; 493 metros cúbicos de producto verde y dos mil 824 bolsas de basura.

Desde la colonia San Pedro Progresivo, el alcalde Ángel Torres destacó que en la jornada número 13 se atendieron 343 manzanas de 15 colonias más, entre ellas San Cayetano, 16 de Julio, Unidad Chiapaneca, El Bosque, Infovanit El Rosario, Santa Mónica, por mencionar algunas.

Reducción de enfermedades

Al reconocer el gran trabajo que realizan las y los trabajadores de las distintas dependencias del ayuntamiento capitalino, Ángel Torres destacó que con estas acciones se redujo el 85 % de enfermedades transmitidas por vector como zika, dengue y chikungunya, además, dijo, en estas jornadas se brindan consultas y orientación médica, vacunas, entre otras acciones.