Chusbascos dejan daños a puente

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este sábado provocaron el desbordamiento del río Tiplillo, afectando un puente vehicular en la colonia El Porvenir al nor-poniente de Tapachula, por lo que el lugar fue acordonado.

La Secretaría de Protección Civil municipal en un comunicado precisó que a pesar de no observarse daños en el puente, se hará la opinión técnica de los expertos.

Sin viviendas inundadas

De acuerdo a los vecinos, el agua subió rápidamente y sobrepasó el puente y las calles, provocando el deslave de algunos sectores, aunque no se reportaron viviendas inundadas.

Personal de Protección Civil acudió a la zona, en donde los habitantes pidieron que se tomen medidas para evitar algún percance en el puente.

Debido a que las lluvias persisten se realizan monitoreos en los ríos Tiplillo, Texcuyuapan, Coatancito y Coatán, así como en diversas colonias que se encuentran en zonas de riesgo, sin que se tengan afectaciones en viviendas.