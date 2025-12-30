Ciberacoso: un delito digital que crece

El acoso cibernético se ha consolidado como una de las formas más frecuentes de violencia digital en la era de las redes sociales y el uso intensivo de plataformas digitales, afectando a personas de todas las edades. En Chiapas, esta problemática es cada vez más visible y representa un desafío para autoridades, familias y víctimas que buscan ser escuchadas y protegidas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en todo México durante 2024 cerca de 18.9 millones de personas mayores de 12 años reportaron haber sufrido ciberacoso, lo que representa aproximadamente el 21 por ciento de la población usuaria de internet en el país.

Tipos

Este fenómeno incluye agresiones como contacto mediante identidades falsas, mensajes ofensivos o invasión de la privacidad, entre otras formas de hostigamiento digital.

En el estado de Chiapas, alrededor del 20.2 por ciento de la población mayor de 12 años ha experimentado algún tipo de acoso cibernético, con un impacto particularmente significativo en mujeres.

Estas agresiones pueden presentarse en plataformas populares como WhatsApp, Facebook, TikTok o Instagram, donde los agresores utilizan cuentas apócrifas para insultar, amenazar o difundir información sin consentimiento.

Las víctimas más frecuentes se sitúan entre jóvenes y adultos jóvenes, aunque también hay casos entre adolescentes desde los 12 años, lo que concierne tanto a familias como a instituciones educativas.

El acoso cibernético va más allá de simples mensajes ofensivos. Las modalidades más frecuentes incluyen: insultos y hostigamiento constante, muchas veces a través de perfiles falsos que dificultan la identificación del agresor, difusión de imágenes o videos sin consentimiento, lo que puede vulnerar gravemente la privacidad de las personas.