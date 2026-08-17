Cibernética descarta reclutamiento en redes

Tras emitirse una alerta sobre posible reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado a través de redes sociales, la Guardia Estatal Cibernética de Chiapas reportó que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal que confirme un caso de enganche en la entidad.

Sin embargo, el director de la corporación, Levi Francisco Pineda, precisó que los trabajos de monitoreo continúan de manera preventiva y permanente para evitar que jóvenes sean víctimas de algún delito.

Patrullaje en redes

El director, explicó que mediante el patrullaje cibernético han identificado contenido relacionado con el estilo de vida que presumen personas vinculadas a grupos delictivos, sobre todo en TikTok.

En esas publicaciones, se observan interacciones donde otros perfiles preguntan de forma coloquial si hay “jale”, lo que consideran un posible mecanismo de acercamiento.

Ante ello, la dependencia ha dado puntual seguimiento y ha establecido coordinación con la plataforma para reportar y eliminar de manera inmediata cuentas que pudieran estar vinculadas a esta práctica.

Investigación

El funcionario destacó que más allá de la eliminación de perfiles, la información recabada permite generar inteligencia y líneas de investigación que ayudan en la prevención.

Recalcó que no existe un panorama definido sobre zonas específicas de riesgo en Chiapas, ya que las detenciones de menores relacionadas con grupos delictivos no necesariamente indican que el reclutamiento ocurra en esos municipios, sino provenir de otros lugares.

El director hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier página o cuenta sospechosa a través de mecanismos anónimos como el número 0-89, el correo [email protected], con el fin de fortalecer las acciones de vigilancia y proteger a la juventud chiapaneca.