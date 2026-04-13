Ciberseguridad, IA y softwares rubros a impulsar

Inteligencia Artificial (IA), ciencia de datos, desarrollo de software y ciberseguridad, son rubros que se estarán impulsando en Chiapas a fin de que las juventudes cuenten con mejores herramientas para temas tecnológicos y de innovación.

Recientemente Víctor Gómez, CEO de 4Geeks Academy, visitó la entidad para establecer una alianza estratégica con la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), que dirige Jovani Salazar.

En la reunión de trabajo se informó de la importancia de promover la formación de talento digital y el desarrollo en el rubro de la tecnología.

“Buscamos que las y los jóvenes chiapanecos puedan programar desde su comunidad para el mundo sin necesidad de emigrar. La tecnología es la ruta más corta para cerrar brechas”, declaró el director de la Aditech.

Durante el intercambio de información, también destacaron la creación de un modelo de capacitación intensiva, el cual esté basado en metodologías tipo bootcamp, es decir, en áreas estratégicas como la IA o la ciberseguridad.

Colaboración

“La reunión se enmarca en el convenio de colaboración con Territorio Semilla, el cual contempla tres ejes principales: Activación del territorio mediante proyectos tecnológicos enfocados en problemáticas locales; Fortalecimiento de infraestructura educativa con laboratorios especializados; y Formación continua de estudiantes y docentes a través de proyectos de desarrollo con duración de hasta un año”, informó la Agencia.

Para estas actividades se suman instituciones de Educación Superior, entre las que resaltan la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS), la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (Cecytech).

La finalidad es “consolidar un ecosistema de innovación que genere oportunidades de empleo, autoempleo y trabajo remoto, especialmente para jóvenes”.