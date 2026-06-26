Ciberseguridad, una alternativa de formación

Una novedosa formación en Chiapas es la Maestría en Ciberseguridad Corporativa, una especialidad que desde la educación pública representa una alternativa en temas de Inteligencia Artificial (IA), pensada en lograr atender diversas áreas de oportunidad.

El programa es ofertado desde la educación pública en la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, dependiente de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), y cierra la convocatoria el 26 de junio.

Combina el rigor científico con el uso estratégico de la Inteligencia Artificial (IA), teniendo por objetivo formar especialistas capaces de proteger los activos digitales y responder a los desafíos tecnológicos actuales en sectores estratégicos.

Plan de estudios

El plan de estudios está diseñado bajo una visión pedagógica centrada en el aprendizaje activo y situado. A través de este modelo, se busca que los estudiantes articulen los fundamentos teóricos con aplicaciones tecnológicas específicas, promoviendo la resolución de problemas concretos mediante el uso ético, seguro y responsable de herramientas de Inteligencia Artificial avanzada en los entornos empresariales.

En estricto apego a la normatividad, el programa suma un total de 77 créditos académicos, los cuales equivalen a mil 232 horas totales de carga formativa. Todos los cálculos y la asignación de créditos se encuentran validados con base en los lineamientos del Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos (Snaatca).