Ciclo escolar podría terminar antes

Este 5 de mayo es día de suspensión de actividades escolares en el nivel básico, pero no aplica para las y los trabajadores según la Ley Federal del Trabajo. Las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se presentarán a clases hasta el miércoles 6; todavía hay más suspensiones durante el mes, que podría ser el último del ciclo.

El viernes 15 de mayo está marcado como suspensión de labores por el Día del Maestro. Posteriormente, el viernes 29 también por una sesión más de Consejo Técnico Escolar.

De acuerdo a los horarios y acuerdos que tomen las directivas y docentes, este próximo viernes 8 de mayo algunas escuelas podrían suspender actividades para realizar el tradicional festival del Día de las Madres.

En junio solo está programada la última sesión de Consejo Técnico para el viernes 26, para pasar hasta el 15 de julio, fecha programada como el fin de ciclo escolar; pero este podría ser antes, debido al paro nacional de labores indefinido que anunció la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) a partir del 1 de junio.

La postura del magisterio federalizado, pertenecientes a varios estados del país, entre ellos Chiapas, si el Gobierno Federal no resuelve sus demandas antes, entonces se movilizarán en la fecha indicada, principalmente en las sedes del Mundial de Futbol.

Sin embargo, el secretario de Educación federal, Mario Delgado, comentó recientemente en una de las mañaneras que dialogarán con los secretarios estatales de la materia, para analizar si adelantan el cierre del ciclo por el calor extremo que se ha presentado y por el Mundial en México.

Algunas demandas de la CNTE son la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Issste 2007, aumento salarial del 100 %, sistema solidario de pensiones, entre otras. Piden principalmente reunirse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.