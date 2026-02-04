CICR presenta campaña sobre el valor de las carpetas de investigación para la búsqueda de personas





Hasta enero de 2026 más de 130 mil personas permanecen desaparecidas en México. Detrás de cada caso hay una familia que espera respuestas. En este contexto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanza la campaña "Carpetas vivas" para reconocer la importancia de las carpetas de investigación como eje central de la búsqueda de las personas desaparecidas y del derecho a saber de sus familiares, ya que éstas registran las acciones de búsqueda e investigación que deben ser emprendidas por las autoridades de forma exhaustiva.

El CICR apuntó que a partir de la reciente reforma a la Ley general en materia de desaparición es obligatorio que todos los reportes de búsqueda de personas estén acompañados de la apertura de una carpeta de investigación.

La vinculación efectiva entre estas carpetas y los folios de los reportes de búsqueda permite concentrar y analizar la información del caso, generar hipótesis sobre la desaparición de la persona, orientar los planes de investigación y búsqueda y dar seguimiento a los avances. Además, facilita la coordinación entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías para que los procesos de investigación y búsqueda se refuercen mutuamente, evitando retrasos o la fragmentación de acciones. Esta colaboración estrecha y permanente es fundamental para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Cuando una persona desaparece, su historia se detiene y su familia se enfrenta a un doloroso camino de incertidumbre. Las acciones que realizan y documentan las autoridades en las carpetas de investigación, y la información que aportan las familias, son esenciales para reconstruir esa historia y marcar el camino para la localización de la persona.

"Mientras haya alguien buscando, las carpetas de investigación seguirán vivas", aseguró María Elizondo, asesora jurídica del CICR para México y América Central. Explicó que "una carpeta no es un expediente estático ni un cúmulo de documentos: es una herramienta de trabajo que articula información y permite formular hipótesis de investigación. Una carpeta late y respira con cada acción de búsqueda".

La campaña "Carpetas vivas" invita a la reflexión, a través de un video, sobre la relevancia de la información documentada en las carpetas de investigación, la cual reconstruye la historia de una persona desaparecida y marca la ruta para su búsqueda. También incluye la "Guía de información: Carpeta de investigación para la búsqueda de personas", un material diseñado en

conjunto con familiares de personas desaparecidas, que brinda a quienes buscan a un ser querido información clara, accesible y útil para el seguimiento de sus carpetas de investigación.

Diana Gutiérrez, integrante del colectivo "Buscándote con amor" y quien busca a su madre Adulfa Pomposa Cerqueda, desaparecida el 13 de septiembre de 2016 en el Estado de México, indicó que "la carpeta de investigación no es solo un trámite administrativo, es el corazón del proceso de búsqueda. Para las familias representa la posibilidad de exigir avances y participar activamente en la investigación. Una carpeta incompleta o mal integrada retrasa la búsqueda y vulnera nuestros derechos fundamentales". Por el contrario, expresó, una carpeta bien integrada permite coordinar mejor a las instituciones, evitar omisiones y duplicidades, generar confianza y aumentar las probabilidades de localizar a la persona desaparecida.

El CICR recordó que el Estado mexicano debe garantizar el derecho de las familias a saber, y emitió un llamado a las autoridades competentes a hacer todo cuanto está a su alcance para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, incluyendo impulsar la integración, el seguimiento y el análisis adecuado de las carpetas de investigación, ya que esto puede marcar la diferencia en la localización de una persona.



