Cictg, una década de logros y cimientos fuertes

Mario Humberto Coronel Vera, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (Cictg), destacó el papel de esta agrupación durante la conmemoración del décimo aniversario de su conformación.

“Cada paso que nos ha traído hasta aquí está marcado por la dedicación de quienes creyeron en este sueño, incluso cuando parecía lejano o difícil de alcanzar. Celebramos un aniversario, sí, pero más que contar los años, celebramos los logros, los desafíos superados y la evolución constante”, expresó Coronel Vera.

En el marco de esta fecha tan representativa, el V Consejo Directivo develó la placa conmemorativa de la primera etapa de construcción de sus oficinas propias, un avance significativo que marca el inicio de una nueva etapa para la organización.

Coronel Vera destacó que este logro es fruto del esfuerzo colectivo: “cada etapa nos ha enseñado algo y cada persona que ha formado parte de esta historia ha dejado su huella”, subrayó.