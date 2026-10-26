Cielo Gómez presentó una memoria de su trabajo

Originaria de Tenejapa, Cielo Magdalena Gómez López dejó Chiapas a los 22 años y emigró a Florida, Estados Unidos. Como mujer indígena tseltal enfrentó barreras de género, discriminación y las dificultades de empezar una vida lejos de su tierra.

Ayuda

Su formación en enseñanza del inglés le permitió abrirse camino y apoyar a otros migrantes. En 2011 fundó Casa Chiapas Tampa, desde donde impulsó clases de inglés, alfabetización y acompañamiento a familias indígenas que encontraban obstáculos para acceder a servicios y ejercer sus derechos.

El pasado 23 de octubre, la educadora y líder comunitaria tseltal presentó en la Escuela de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Campus San Cristóbal de Las Casas, una memoria que documenta su trayectoria educativa y comunitaria con migrantes indígenas en Florida, como parte de su titulación en Enseñanza del Inglés.

Herramientas

El trabajo explica cómo la educación, las lenguas indígenas y la organización comunitaria pueden convertirse en herramientas para enfrentar la exclusión. Su trayectoria incluye una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad del Sur de Florida y la certificación como intérprete de tseltal y tsotsil.

Ante el jurado, Cielo llevó al espacio académico las experiencias de una comunidad migrante de la que ella misma forma parte.