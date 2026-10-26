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ChiapasTuxtla

Cielo Gómez presentó una memoria de su trabajo

Octubre 26 del 2026
La obra se presentó en la Escuela de Lenguas de la Unach. Cortesía
La obra se presentó en la Escuela de Lenguas de la Unach. Cortesía

Originaria de Tenejapa, Cielo Magdalena Gómez López dejó Chiapas a los 22 años y emigró a Florida, Estados Unidos. Como mujer indígena tseltal enfrentó barreras de género, discriminación y las dificultades de empezar una vida lejos de su tierra.

Ayuda

Su formación en enseñanza del inglés le permitió abrirse camino y apoyar a otros migrantes. En 2011 fundó Casa Chiapas Tampa, desde donde impulsó clases de inglés, alfabetización y acompañamiento a familias indígenas que encontraban obstáculos para acceder a servicios y ejercer sus derechos.

El pasado 23 de octubre, la educadora y líder comunitaria tseltal presentó en la Escuela de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Campus San Cristóbal de Las Casas, una memoria que documenta su trayectoria educativa y comunitaria con migrantes indígenas en Florida, como parte de su titulación en Enseñanza del Inglés.

Herramientas

El trabajo explica cómo la educación, las lenguas indígenas y la organización comunitaria pueden convertirse en herramientas para enfrentar la exclusión. Su trayectoria incluye una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad del Sur de Florida y la certificación como intérprete de tseltal y tsotsil.

Ante el jurado, Cielo llevó al espacio académico las experiencias de una comunidad migrante de la que ella misma forma parte.

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