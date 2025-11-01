Cielos despejados para recibir a las ánimas

La columna de mercurio descendió hasta los 7 °C en la gélida ciudad de San Cristobal de Las Casas (SCLC) durante la madrugada de este 31 de octubre, debido al efecto de la masa de aire polar del frente frío 11 que se escurrió por el sureste mexicano.

Para la temporada de Día de Muertos se espera baja probabilidad de lluvias hasta la tarde del domingo cuando se espera el arribo de otro frente frío.

Centro Hidrometeorológico

De acuerdo con el reporte del Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, este sábado 1 de noviembre se mantendrá un bajo potencial de lluvias en Chiapas.

Sin embargo, las condiciones cambiarán de manera significativa a partir de la tarde noche del domingo 2, cuando se prevé el inicio de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), situación que se extenderá hasta el lunes 3.

Esto será por la llegada del posible frente frío número 12, que en un principio generará el efecto “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el norte del país, que se extenderá durante la noche a Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Para los próximos días, se pronostican temperaturas máximas de 37 a 40°C en zonas costeras y mínimas de 12°C en regiones altas, como San Cristóbal, donde se sugiere abrigarse adecuadamente durante las madrugadas y primeras horas del día.

Temperaturas dispares

En lo que respecta a los registros, hubo contrastes: Tapachula alcanzó 35.2 °C como temperatura máxima, SCLC registró apenas 7°C como mínima, marcando una diferencia significativa entre las regiones de la entidad.

Además, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Chiapas, condiciones que deberán considerarse para las actividades playeras.