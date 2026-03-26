Ciencia y desarrollo necesitan de las artes

El doctor Jorge Esma Bazán presentó la conferencia magistral “Los Misterios entre la Ciencia y las Artes”, donde expuso la urgencia de replantear el papel de la cultura en las sociedades contemporáneas, pues de ello dependerá redirigir los valores éticos, políticos y de desarrollo de las nuevas sociedades.

El destacado creador frente a un grupo de investigadores y estudiantes chiapanecos expuso el papel de la conciencia en la aplicación de las ciencias exactas y dijo que “el desarrollo tiene que estar vinculado a las necesidades de la gente”.

Jaime Sabines

En un acto de observación inició una conversación con el público presente, donde preguntó sobre su conocimiento en las artes locales, poniendo como ejemplo al poeta mayor Jaime Sabines, donde leyó un extracto del poema “Me encanta Dios”, el cual, dijo, tiene una carga teológica y científica.

“A mi me encanta Dios, ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas (…) ha hecho frente al ataque de los antibióticos ¡bacterias mutantes!”.

El misterio resuelto es que el arte necesita de la ciencia y la ciencia del arte, porque para aplicar lo exacto se necesita además de las bases académicas: la imaginación, dijo.

Divulgación

Posteriormente inició un diálogo abierto en donde evidenció que la mejor forma de divulgar la ciencia es mediante un contacto directo entre la académica y la sociedad, en un lenguaje de fácil acceso y con referencias comunes.

Al finalizar agradeció al rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, por este tipo de espacios que reducen la brecha entre la ciencia y las artes, al tiempo de abrir un debate que permite ofrecer una nueva manera de divulgar la ciencia.

Benemérita

El dramaturgo e investigador fue presentado por María Eugenia Culebro Mandujano, titular de la Dirección de Investigación y Postgrado (DGIP) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), quien dijo que este tipo de actos buscan democratizar el acceso a la ciencia, la cultura y las artes.