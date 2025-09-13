Científicos desarrollan proyecto a base de chipilín

Científicos del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez desarrollaron un proyecto que propone una alternativa innovadora frente a las limitaciones de las baterías de iones de litio, que presentan altos costos y un considerable impacto ambiental.

Para desarrollar estos estudios se utilizaron materiales naturales y de bajo costo obtenidos mediante métodos ecológicos, como la melanina vegetal y óxidos de hierro sintetizados con extractos de Crotolaria Longirostrata, o comúnmente conocido como chipilín.

La combinación sinérgica de estos materiales naturales permitió alcanzar una densidad de energía de 91.5 Wh/kg, superando en más de 170 % resultados previos reportados en la literatura científica.

Ante esto, directivos del tecnológico reconocieron a la investigadora Martha Luz Paniagua Chávez y sus coautores por la publicación de un artículo científico en la prestigiosa revista Journal of the Indian Chemical Society, de la editorial Elsevier.

El estudio fue titulado como: “The role of green redox powder (melanin) to enhance the capacitance of graphene/FeOx based supercapacitors”.

Los resultados de la investigación revelan un aumento significativo en la capacidad de almacenamiento de energía, alcanzando los 456.6 F/g, una de las cifras más altas reportadas para este tipo de dispositivos.