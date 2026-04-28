Cientos de artesanos con seguridad social

La directora del Instituto Casa de las Artesanías, Marisol Urbina, aseguró que alrededor de 500 personas artesanas, de las más de tres mil que están vendiendo sus productos, cuentan hoy con seguridad social, uno de los proyectos que recientemente anunció el gobierno local para apoyar a sectores vulnerables.

En la charla “Platicando con el Jaguar”, podcast que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, enfatizó que se ha pagado la primera cuota del seguro social.

Ahí el mandatario estatal dijo que se deben buscar más cifras para llegar a unas dos mil. “Te voy a dejar ya tarea para las artesanas y artesanos”, enfatizó el gobernador a Marisol Urbina.

Concurso

La directora del Instituto Casa de las Artesanías resaltó que en el marco del mundial de futbol (donde México es una de las sedes) se organizó a nivel federal un concurso con un único premio y fue para el municipio de Aldama que elaboró un huipil artesanal.

Las tres artesanas ganadoras fueron Rosalinda, María y Martha Julia. La comunidad también recibirá un premio y se les comprarán más réplicas que hagan de la prenda.

Lo que viene dentro de los eventos, explicó, es el Concurso Estatal del Ámbar, además de la Expo Ámbar que se realizará en la Ciudad de México; será del 12 al 17 de agosto y serán 84 personas expositoras las que participarán.

También vendrá un foro peninsular para el mes de octubre en San Cristóbal de Las Casas, ahí las artesanas y artesanos reciben capacitación, hay exposiciones y talleres.

Finalmente, se hicieron algunas propuestas de llevar más exposiciones hacia otros espacios, con la intención de que las artesanas y artesanos encuentren más oportunidades para vender.