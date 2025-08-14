Cientos de estudiantes en el Festival Ocelote

Para dar la bienvenida a la comunidad de estudiantes de reciente ingreso al semestre agosto–diciembre 2025, la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu) realizó el Festival Ocelote, en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez.

En este marco se desarrollaron actividades académicas, deportivas, recreativas, de esparcimiento y culturales, además se dieron a conocer los beneficios con que cuentan, los principales trámites y procedimientos para acceder a ellos, con la finalidad de generar y consolidar el “espíritu ocelote” en los universitarios.

Al realizar la declaratoria inaugural y luego de entregar tarjetas telefónicas del programa Conecta Chiapas, el rector Oswaldo Chacón Rojas comentó que esta bienvenida resulta especial, dado que este año la universidad recibe por primera vez en su historia a más de 9 mil nuevos estudiantes, lo cual demuestra el crecimiento no solo en matrícula sino en calidad de la institución.

Comunidad ocelote

Acompañado por la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, dijo que este esfuerzo institucional busca que las juventudes que recién ingresan se identifiquen de manera inmediata con la Unach, con la comunidad ocelote y los valores de responsabilidad, conciencia social y servicio, es decir, se formen con una educación integral.

Asimismo, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, señaló que Conecta Chiapas es un esfuerzo del gobierno del estado, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, para permitir a las juventudes beneficiarias tener acceso gratuito a internet y todas las posibilidades que esto ofrece.

Aseveró que es una herramienta para que sean mejores estudiantes, independientemente de que exista un ahorro muy importante en su economía, porque ya no van a gastar mensualmente en recargas, por lo que deben hacer buen uso de este beneficio.

Finalmente, la titular de la Siresu, Mónica Guillén Sánchez, expresó que este es un esfuerzo de todas las dependencias de la administración central y unidades académicas, para que todas y todos conozcan lo que la máxima casa de estudios de los chiapanecos hace por sus estudiantes.

Previamente, el rector Oswaldo Chacón Rojas y el titular de la secretaría del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, inauguraron la sucursal Tienda Unach, ubicada frente a la Facultad de Arquitectura, dónde la comunidad ocelote podrá encontrar playeras, tazas, gorras, mochilas, entre otros productos que tienen plasmada la identidad universitaria.