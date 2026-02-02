Cientos veneran a la virgen de la Candelaria

Con actividades religiosas, deportivas y la presentación de grupos musicales se realiza del 24 de enero al 5 de febrero la tradicional Feria de la Candelaria, en el municipio de Socoltenango, cuyo día principal es el 2 de febrero.

Este sábado se realizó la coronación de Daniela I, como reina de la Feria de la Virgen de la Candelaria 2026.

Dentro de las actividades destaca la Cabalgata alusiva a la feria con la participación de los municipios circunvecinos de Comitán, Tzimol, Las Rosas y Carranza.

Durante los días de festejo los vendedores de la región aprovechan y ofrecen una gran variedad de productos artesanales y frutas de la región.

Cada 2 de febrero el pueblo creyente de Socoltenango celebra su fiesta patronal dedicada a la Virgen de Candelaria, con procesiones, misas, ofrendas, música y pirotecnia.

Durante los días de feria, cientos de devotos, locales y visitantes, acuden al templo para venerar a la virgen “milagrosa”. Durante el día forman una larga fila para tocar y besar su vestidura y de esta manera conseguir un milagro.

Tradición

Las personas acuden con veladoras y flores que van dejando sobre el piso, frente al púlpito sagrado del templo.

La virgen es relacionada con el cuidado y protección de manantiales y arroyos, ya que existe en el pueblo una poza rodeada de sabinos donde se cuentan muchas historias, entre éstas que han visto a la virgen caminar y lavarse los cabellos.

Cabe señalar que el pueblo de Socoltenango o Tzotzocoltenango, como se cita documentos coloniales, fue fundado entre 1545 y 1565, durante el periodo de evangelización que emprendió la orden religiosa de Santo Domingo en la Depresión Central.

En la parte musical, el sábado se tenía programada la presentación del Grupo Merenglas y el jueves, en la clausura de las actividades, la presentación de marimbas entre otros.