Cierra CICTG actividades del 2025

En un ambiente fraterno y de celebración, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (CICTG) celebró la tradicional posada que marcó el cierre de actividades de su V Consejo Directivo.

El encuentro sirvió no solo para compartir la alegría de las fiestas, sino también para reforzar los lazos entre los agremiados y vincular el espíritu navideño con los principios fundamentales de la profesión.

Durante la convivencia, representantes del Consejo resaltaron cómo los valores inherentes a la Ingeniería Civil —como la planificación meticulosa, la colaboración y el compromiso social— encuentran un eco especial en esta temporada, que invita a la solidaridad, la reflexión y el trabajo en equipo. Estos principios, señalaron, han sido la brújula que ha guiado la gestión del colegio durante los últimos dos años.

Mensaje

El ingeniero Mario Humberto Coronel Vera, presidente del CICTG, dirigió un mensaje de reconocimiento a todas las delegaciones que conforman la organización.

Destacó su papel clave para extender la presencia del colegio en las diversas regiones de Chiapas y para promover una agenda técnica y profesional con incidencia en el desarrollo estatal.

Asimismo, recordó que, a lo largo de este periodo, se impulsaron iniciativas enfocadas en la capacitación constante, la vinculación con instituciones, el fortalecimiento gremial y la participación activa en proyectos estratégicos de infraestructura y obra pública para el estado.

El presidente agradeció a todos los miembros del colegio por la confianza y el apoyo brindados durante su gestión, enfatizando que cada logro obtenido es fruto de un esfuerzo colectivo y de una visión compartida: ejercer una ingeniería civil con ética, responsabilidad y un firme compromiso con el progreso y bienestar de la sociedad chiapaneca.