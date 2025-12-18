Cierra con éxito temporada de cruceros 2025

Con el arribo del crucero Seabourn Encore, Puerto Chiapas concluyó de manera exitosa la temporada de cruceros 2025, consolidando un periodo significativo para el fortalecimiento del turismo de cruceros y la proyección de Chiapas como un destino de alcance internacional.

A lo largo de la temporada 2025, Puerto Chiapas recibió diversos cruceros turísticos que permitieron a miles de visitantes conocer y disfrutar la riqueza cultural, natural y gastronómica del estado, contribuyendo al posicionamiento de Chiapas como un destino seguro, competitivo y hospitalario.

Coordinación, la clave del éxito

Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado y al compromiso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Puerto Chiapas, prestadores de servicios turísticos, tour operadores, cuerpos de seguridad, instancias federales, estatales y municipales, así como de la comunidad portuaria en su conjunto.

Asimismo, para 2026 se tiene programado el arribo de 19 cruceros turísticos a Puerto Chiapas; el primero de ellos previsto para el 2 de enero con la llegada del crucero Island Princess, de la línea Princess Cruises, lo que confirma la confianza de las líneas navieras y el crecimiento sostenido del segmento de cruceros en la entidad.