Cierra el año con más de 700 casos de dengue en la entidad

Con base en la información publicada en la Dirección General de Epidemiología (DGE), a través del "Panorama Epidemiológico de Dengue", hasta la semana 50 de este año Chiapas reportó 764 casos confirmados del virus, ubicándose fuera de las entidades federativas con más infecciones.

La información detalla que en todo el territorio nacional se han reportado 21 mil 344 personas que dieron positivo a dengue, cifra que está por debajo de los 123 mil 141 casos reportados en la misma semana de 2024.

El 60 % de las personas que se han enfermado del virus se situaron en Sonora, Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Guanajuato.

En el panorama nacional, las estadísticas revelan que durante todo el 2024 se contabilizaron 126 mil 332 personas enfermas del virus, y se registraron mil 64 defunciones.

Síntomas

Esta enfermedad tiene como característica algunos síntomas, entre los que destacan: dolores detrás de los ojos, musculares y hasta de huesos.

Se le suma la fiebre, malestar abdominal, en algunos casos náuseas o vómitos; en pacientes graves pueden aparecer hemorragias o severa deshidratación.

Para el estado de Chiapas, las 763 personas que dieron positivo al virus se dividieron en: 247 con dengue no grave, 476 bajo el concepto de algún signo de alarma y solo 40 aparecieron como graves.

En la parte local se muestra que en el caso del dengue durante el año pasado fueron cuatro mil 523 casos confirmados en Chiapas, lo que muestra el descenso de contagios durante este 2025.

Comparaciones

También se puede observar un comparativo en el tema de las muertes, es decir, a la misma semana del año pasado fueron 16, y en este 2025 han ocurrido solo 4. En total el año pasado perdieron la vida 38 personas a consecuencia del virus.