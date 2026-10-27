Cierra el turismo de reuniones con recuperación

El turismo de reuniones en Chiapas cierra el 2026 como un año de recuperación, el cual fue calificado como clave para ubicar a la entidad como sede de importantes eventos, según informó Víctor Bermúdez, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Chiapas.

Detalló que tan solo en este año se concretaron aproximadamente 11 sedes ganadas, eventos que el estado buscó atraer activamente, además de unos 33 eventos que llegaron por gestión propia de sus comités organizadores y en los que la oficina brindó apoyo para mejorar la experiencia de los visitantes.

Las sedes conseguidas abarcan 2026, 2027 y algunos compromisos para 2028, lo que refleja la confianza de los organizadores en Chiapas como destino. Recientemente arrancó el Congreso de Enfermeros Nefrólogos, una sede disputada que el Estado logró ganar y que mantendrá ocupados los hoteles durante varios días.

Panamericana

La reciente edición de la Carrera Panamericana 2026 dejó una derrama directa aproximada de 30 millones de pesos, según lo revelado por el funcionario, además de una derrama indirecta estimada en 60 millones de pesos.

Bermúdez señaló que durante esa semana la ocupación hotelera alcanzó un 60 por ciento, frente al 43 de los dos años anteriores, un incremento de 17 puntos porcentuales atribuido también a la coincidencia con un evento de urgencias médicas y desastres.

Bermúdez subrayó que la participación en eventos del sector ha sido determinante para estos resultados y que la agenda continúa con más certámenes en puerta que permitirán mantener la ocupación.

El funcionario insistió en que la exposición internacional de Chiapas a través de estos eventos equivale a publicidad no pagada que posiciona al estado ante el mundo.