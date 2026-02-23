Cierra IMSS guardería sin motivo aparente

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidió en forma unilateral y sin motivo alguno, el cierre de la guardería “Instituto Pedagógico Infantil Kids U-1200” afectando con ello a padres y madres de familia, así como a 40 trabajadoras de la misma.

Mediante una notificación vía electrónica, emitida por el Departamento de Guarderías de la Delegación Chiapas, el pasado 9 de febrero se determinó el cierre definitivo de esa institución que tenía varios años de operaciones sin queja alguna.

Las trabajadoras señalaron que no existen motivos que justifiquen la suspensión del servicio, por lo que solicitaron una revisión del caso, ya que el argumento utilizado para la clausura es que hay un predio baldío a un costado de la guardería, mismo que no representa riesgo alguno para los niños.

Institución

La institución se ubica en la colonia Los Laureles, al sur-oriente de Tapachula, en la que laboran 40 personas -mujeres-, que están resultando afectadas con el cierre de la misma, por lo que anunciaron que este lunes podrían realizar una manifestación en las oficinas del Departamento de Guardería del IMSS para exigir su reapertura.

Según las trabajadoras, desde hace seis meses comenzaron a recibir observaciones relacionadas con el terreno colindante, el cual no pertenece a la guardería y tampoco afecta sus operaciones, pero solicitaron instalar detectores de humo, señalética y otros requerimientos que fueron acatados.

A pesar de ello, el 9 de febrero vía correo electrónico les notificaron el cierre indefinido del plantel.