Cierra marzo con seis feminicidios

El mes de marzo en Chiapas cerró con números rojos al registrar seis presuntos feminicidios, la cifra más alta de crímenes en los últimos años en el estado, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado y Colectivas feministas, en lo que va del 2026 se han registrado 13 casos.

“Lo que debería ser un periodo de reconocimiento, avance y defensa de los derechos de las mujeres se ha convertido en luto e indignación”, lamentó la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1.

El pasado domingo 29 de marzo, se tuvo conocimiento del feminicidio de Eulalia, adulta de 67 años quien fue hallada sin vida en su domicilio en el ejido Congregación Reforma, en el municipio de Tapachula. Las primeras investigaciones indicaron que fue asesinada con extrema violencia, a golpes con ladrillos y trozos de madera.

Soconusco, un foco rojo

El Soconusco continúa siendo un foco rojo en materia de violencia contra las mujeres, lo que genera profunda preocupación ante la ausencia de acciones efectivas derivadas de la Alerta de Violencia de Género.

También, el 30 de marzo, la Fiscalía General del Estado informó sobre el feminicidio de una adolescente de 17 años, identificada con las iniciales J.M.P.C., en el municipio de Aldama, en la región de Los Altos.

La joven fue asesinada con un disparo en el tórax en el paraje Xuxchén, provocándole la muerte de manera instantánea. La Fiscalía dio a conocer la detención del presunto feminicida, Guadalupe Victorio, de 35 años.

Colectivas y organizaciones se negaron a normalizar esta violencia, señalando que no se puede ni se debe acostumbrarse a la pérdida sistemática de la vida de las mujeres.

Exigieron a las autoridades la revisión urgente de la Alerta de Violencia de Género, la cual ha demostrado no estar protegiendo la vida de las mujeres, la implementación de acciones inmediatas, para frenar la violencia feminicida, así como investigaciones diligentes, con perspectiva de género, que garanticen justicia.