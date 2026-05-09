Cierra primera temporada de cruceros 2026

Puerto Chiapas cerró la primera temporada de cruceros 2026, con el arribo este viernes del crucero Volendam, el número 13 de este año.

Cientos de turistas extranjeros recorrieron diversas rutas en Tapachula y Tuxtla Chico, para lo cual las autoridades desplegaron operativos para brindarles garantías durante su estancia.

Procedente de Manzanillo, Colima y con destino a Acajutla, El Salvador, el buque con 957 pasajeros y 618 tripulantes, ingresó a la terminal portuaria, siendo recibido con diversas actividades culturales.

De acuerdo con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) durante esta primera temporada se atendieron a más de 28 mil pasajeros, con lo cual se ha fortalecido el turismo, la economía local y la promoción internacional.

Actividades

Grupos culturales presentaron bailables, música y las tradiciones, así como las artesanías de la región.

La dependencia señaló que el trabajo coordinado con las autoridades, prestadores de servicios, tour operadores y los propios ciudadanos, hace posible que la temporada concluya de manera exitosa.

Asimismo anunció que será el 26 de septiembre cuando se inicie la segunda temporada de cruceros con lo que se impulsa el turismo y la economía de la región Soconusco y de Chiapas.