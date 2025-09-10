Cierran área de Ciudad Salud por “coladeras”

Las intensas lluvias que se han registrado los últimos días en la región del Soconusco dejaron ver el nulo mantenimiento al hospital de especialidades Ciudad Salud en Tapachula, el cual presenta múltiples filtraciones y caída de agua.

De acuerdo a videos proporcionados por integrantes de la Sección 97 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), las áreas de hospitalización son las más afectadas, por lo que una de ellas fue cerrada este martes.

En los videos se puede apreciar los chorros de agua que caen del techo, por lo que tuvieron que poner cubetas y depósitos de basura para recolectarla.

Sin respuesta

Trabajadores señalaron que desde hace meses han venido haciendo gestiones para que se brinde mantenimiento a todo el centro hospitalario de tercer nivel, que pasó a ser parte del IMSS Bienestar, pero no han obtenido respuestas.

Eso ha obligado a que en las áreas de quirófanos se presenten problemas, derivando en la suspensión de cirugías.

Riesgos

Advirtieron que de continuar las lluvias los riesgos de deterioro en el hospital son mayores, por lo que urgieron a que intervenga el Gobierno Federal y Gobierno del Estado para que se hagan las rehabilitaciones.