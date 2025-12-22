Cierran bien el año en Coneculta

En su cuarta y última sesión ordinaria de 2025, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), encabezado por su directora Angélica Altuzar Constantino, rindió su informe anual de actividades ante el Consejo Directivo.

Durante la sesión, se presentaron los resultados de un año de trabajo enfocado en garantizar el acceso a la cultura, fortalecer la identidad y preservar el patrimonio cultural de Chiapas.

En este sentido, la titular de Coneculta, Angélica Altuzar destacó los esfuerzos por generar las condiciones para que la cultura sea un impacto transversal tocante a todos los sectores de Chiapas.

Reactivación

Por ello dijo, se busca construir una mejor realidad para la cultura y las artes de Chiapas.

Destacando este año la reactivación de diversos recintos, así como actividades artísticas en prácticamente todos los espacios de Chiapas.

Esto, expresó, fue gracias al impulso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y su interés de promover un Chiapas multicultural.