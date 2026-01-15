Cierran calles del centro por construcción de vías

La principal vialidad en la población de Villa Comaltitlán, fue cerrada a la circulación a partir de este miércoles, debido a los trabajos de construcción de las vías de la Línea K del Ferrocarril Interoceánico.

Las autoridades colocaron señalamientos y recomendaron que las personas utilicen vías alternas, como la 2da y 4ta calle Poniente, incluso si les es posible no acudan al centro de la población.

Las vialidades cerradas se ubican a la altura de la antigua estación del ferrocarril, aunque no se ha informado el tiempo que permanecerán así.

“A toda la ciudadanía en general, se informa que se mantendrá temporalmente cerrada la circulación sobre la avenida central sur, como referencia el cruce de la antigua estación de ferrocarril, ya que se están realizando trabajos correspondientes a la Línea K, por lo que pedimos utilizar rutas alternas”, señala el aviso que en las redes sociales subió el Ayuntamiento de este lugar.

El cierre de las calles genera inconformidad entre la población, ya que no les dejan los suficientes cruces en las vías, tanto en las zonas urbanas como en las comunidades rurales por donde pasan las vías del tren.