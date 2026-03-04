Cierran camino por conflicto en comunidades

Pobladores de la ranchería Islapá del municipio de Comitán de Domínguez denunciaron que un grupo de personas cerró el camino de terracería al colocar un portón, una cadena y candado para impedir el paso a la ciudad, dejándolos incomunicados, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades.

Fue sobre un camino de terracería que comunica a las colonias de Chichimá Guadalupe con Islapá, al sur de la ciudad de Comitán que se registró el incidente alrededor de las 08:00 horas de ayer.

Camino cerrado

De acuerdo a versiones, desde hace cuatro días los propietarios de un predio perteneciente al ejido Francisco Sarabia colocaron un portón de metal en los límites y sobre la carretera de terracería, pero ayer lo cerraron con cadena y candado para impedir la circulación vehicular.

Esto los dejó incomunicados pues ni el transporte público ni vehículos particulares pudo llegar para trasladar a estudiantes y trabajadores hacia la ciudad, señalando que es un conflicto que se viene dirimiendo ante las instancias correspondientes y que se llevan a cabo mesas de diálogo para llegar a un convenio.

Señalaron que el camino bloqueado ha sido utilizado desde antaño por los pobladores para comunicarse con la ciudad, no obstante hicieron un llamado al diálogo y a una solución pacifica a fin de evitar que el conflicto escale y derive en una confrontación mayor entre las comunidades.

Al mediodía de ayer, agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, llegaron para tomar muestras fotográficas ante la denuncia de los afectados.