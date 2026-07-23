Cierran centro de rehabilitación en el barrio de El Cerrillo

El Centro de Rehabilitación “Iluminando tu Camino”, ubicado en el barrio de El Cerrillo en San Cristóbal de Las Casas, fue suspendido tras no acreditar la documentación y los permisos correspondientes para su funcionamiento.

La acción se derivó de las inquietudes y quejas ciudadanas, informó la Dirección de Servicios Públicos, instancia que llevó a cabo la suspensión de actividades.

En atención a estos señalamientos, personal de Servicios Públicos, en coordinación con Protección Civil (PC) y otras áreas, realizó las verificaciones correspondientes.

Tras concluir el plazo otorgado para regularizar la situación del establecimiento sin que se cumpliera con los requisitos establecidos, las autoridades procedieron a colocar los sellos de suspensión de actividades, en apego a la normatividad vigente.

Las autoridades indicaron que la suspensión se fundamenta en diversas disposiciones legales en materia de gobierno y administración pública, por operar sin los permisos correspondientes.