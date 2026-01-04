Cierran Centro de Salud en Xochiltepec

Pobladores de una de las principales comunidades del municipio de Tuzantán señalaron que el Centro de Salud de Xochiltepec permanece cerrado ante el abandono de las autoridades locales y de salud.

Señalan que la actual alcaldesa, la doctora Grissel Vázquez Zambrano, y su esposo Bany Oved Guzmán, quien fuera alcalde durante dos periodos anteriores, hicieron la promesa de atender a los pobladores y darle vida al Centro de Salud que hoy permanece cerrado; el matrimonio además ha sido sancionado cada uno por violencia política en razón de género.

Denuncia

La denuncia pública señala que el Centro de Salud del ejido Xochiltepec, del municipio de Tuzantán, permanece cerrado y desde hace varias semanas se ha cancelado al atención a la población, lo que genera descontento en la ciudadanía.

Los pobladores no han recibido información ni de las autoridades locales ni del propio Comité de Salud del ejido quien es el encargado de gestionar ante las instancias correspondientes que haya atención en ese espacio que en algún tiempo perteneció al DIF Municipal, pero que fue cedido a la Secretaría de Salud para que hubiera coordinación en la atención tanto en materia de personal médico y medicamentos.

Aunque algunas voces señalan que el cierre podría ser consecuencia de las fiestas decembrinas, el local lleva ya varias semanas sin que haya movimiento; además, se presume que dentro de las instalaciones aún hay medicamentos pues el cierre se hizo sin previo aviso.