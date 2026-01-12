Cierran clínicas por falta de pacientes

Ante la falta de pacientes, algunos consultorios médicos y clínicas están al borde de cerrar sus puertas, así lo dieron a conocer un grupo de médicos en la ciudad de Arriaga.

El doctor Julio Cesar Cisneros Mandujano explicó que ya contempló la posibilidad de cerrar su clínica debido a que los pacientes han escaseado desde hace varios meses y los gastos de operación son grandes.

Indicó que si no hay entrada de dinero no se puede pagar a todos los empleados, mucho menos comprar medicamentos, insumos y otros gastos más que hacen que se esté tomando la determinación de cerrar su clínica.

Se informó que son varios consultorios médicos que están en la misma postura, porque los pacientes difícilmente llegan a solicitar alguna consulta, más bien se van a los hospitales y seguro social en donde las consultas y medicamentos se dan de manera gratuita.