Cierran con show de drones por los 150 años

A través de una entrañable conversación entre una abuela y su nieta, interpretadas por la maestra Martha Gloria Palacios, destacada docente, poeta y compositora villaflorense, y la niña Regina Salas, las luces cobraron vida para narrar la historia de esta tierra: desde sus raíces ancestrales, el majestuoso Nambiyuguá, la mazorca como símbolo de identidad y sustento, la llegada de los frailes dominicos, los tiempos de los mapachistas y el invaluable legado de tantas generaciones de hombres y mujeres que, con esfuerzo, trabajo y amor por su tierra, construyeron el Villaflores que hoy se conoce y cada villaflorense los lleva con orgullo en el corazón.

Un homenaje

Fue mucho más que un espectáculo de luces. Fue un encuentro entre generaciones, un homenaje a los antepasados y una manera de recordar que la historia de Villaflores sigue viva y seguirá entre las actuales y futuras generaciones.

Los asistentes al evento miraron al cielo y observaron el pasado, abrazaron las raíces y sintieron el orgullo de ser villaflorenses.

Y mientras las últimas luces descendían, una frase quedó resonando en los corazones:

“Este es el pueblo que Dios me dio”.

El Ayuntamiento que preside la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, expresa su más sincero agradecimiento a la maestra Martha Gloria Palacios y a la niña Regina Salas por su extraordinaria narración, que dio vida y realce al espectáculo de drones. Asimismo, reconoce el profesionalismo y la creatividad del equipo de edición de Comunicación Social, del Ayuntamiento cuyo trabajo hizo posible que esta experiencia llena de magia y emoción se convirtiera en una realidad.