Cierran el año con festival navideño

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria cierran sus libros y mochilas, están listos para disfrutar de unas largas vacaciones de invierno que durarán tres semanas, ya que regresarán a las aulas hasta el próximo 12 de enero de 2026.

Calendario

De acuerdo con el calendario escolar, las clases en este 2025 cierran el 19 de diciembre, por lo que las escuelas ya están terminando actividades entre este miércoles y jueves, con el tradicional festival navideño que no puede faltar para que los niños compartan con su familia un bonito recuerdo.

Tal es el caso de la primaria Juan Benavides, turno matutino, que realizó su festival con los estudiantes de todos los grados. En compañía de todos los padres y madres de familia, los alumnos presentaron villancicos, coros, bailables y demás actividades.

Los papás y mamás acompañaron a sus hijos, atentos a la participación de cada uno para tomar la foto y el video del recuerdo, ya que sin duda el esfuerzo detrás vale todo la pena. Este jueves tendrán su posada para despedir el año.

Al platicar con algunos de ellos reconocieron el trabajo y esfuerzo de las y los maestros de la escuela, también a la Dirección por organizar este tipo de actividades en esta temporada fomentando la convivencia de la comunidad y el compañerismo de las y los niños.

Vacaciones para algunos

Sin embargo, las y los docentes, así como personal directivo les toca regresar antes, ya que según lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), deberán presentarse entre el 7 y 9 de enero para un curso intensivo de formación y prepararse para recibir a sus alumnos.

Para el 2026 las sesiones de Consejo Técnico Escolar se realizarán los días 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio. Mientras que las suspensiones por días festivos o feriados serán los días 2 de febrero, 16 de marzo, 1º, 5 y 15 de mayo.