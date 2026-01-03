Cierran el año con una calle más: Ángel Torres

El presidente municipal Ángel Torres Culebro encabezó el arranque de los trabajos de pavimentación de una calle más en Tuxtla; ahora en la 17.ª Sur, entre 13.ª y 14.ª Poniente, en la colonia Romeo Rincón, con lo que se cumple un compromiso más a las familias tuxtlecas.

Programa

Al señalar que con estas acciones se contribuye al mejoramiento de la movilidad urbana y a la calidad de vida de las y los habitantes, el alcalde explicó que el proyecto contempla la red de agua potable y drenaje sanitario, guarniciones, señaléticas y alumbrado público. Además, pintura en la fachada de las viviendas, como parte del Programa Calles Felices.

Asimismo, Ángel Torres refrendó el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y cercanía, como se hizo a lo largo de todo el 2025, impulsando obras y acciones que fortalezcan el desarrollo, el bienestar social y una mejor calidad de vida para las familias.